Тесть Лемтюгова: Коля хотел бы сыграть ещё в этом сезоне, врачи это допускают

Тесть форварда «Авангарда» Николая Лемтюгова, глава селекционной службы омского клуба Андрей Яковенко рассказал о самочувствии хоккеиста. В ходе матча регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (3:4) форвард омской команды получил травму и позднее поступил в реанимацию с диагнозом «разрыв селезёнки», ему была сделана операция.

Врач «Авангарда»: состояние Лемтюгова стабильное, он выбыл до конца года

«Николай пришёл в себя, состояние стабильное, но из реанимации его выписывать ещё рано. Пустили только супругу, он общался только с ней. У него такой характер, что он хоть завтра готов выскочить на лёд. Конечно, он будет стремиться играть и заканчивать не собирается. Но сейчас на первом плане стоит здоровье и правильный процесс восстановления, никто его торопить не будет.

Он вообще хотел бы сыграть ещё в этом сезоне, врачи тоже это допускают, называя срок реабилитации в два месяца. Но на сто процентов сейчас никто не может сказать, как пройдёт восстановление», — цитирует Яковенко «Р-Спорт».

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Видео столкновения Липина с Лемтюговым можно посмотреть также в официальном канале «Авангарда» в YouTube.