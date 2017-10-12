Кинэн: «Куньлунь» не реализовал своих шансов, Фурх был великолепен

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Майк Кинэн подвёл итоги встречи с «Авангардом» (0:3).



«Игра была упорная до определённого момента. Сегодня никто не реализовал большинство, что говорит о хорошей работе спецбригад меньшинства. «Авангард» был более нацелен на ворота и был вознагражден, а наша команда не реализовала своих шансов, и был великолепен вратарь соперника.



На нас никак не влияет информация о постоянных переносах матчей. Да, нам придётся провести один домашний матч в Челябинске, но у нас стабильная команда и стабильный рабочий процесс, которому это обстоятельство не помешает», — передаёт слова Кинэна корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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