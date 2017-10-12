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В. Белов: поражение возьму на себя, после курьёзного гола была другая команда

12 октября 2017, четверг. 21:03 Хоккей

Главный тренер подмосковного «Витязя» Валерий Белов поделился эмоциями после поражения во встрече с челябинским «Трактором» (1:2).

«Пожалуй, поражение возьму на себя. Если в двух словах, то, думаю, два периода мы контролировали ход матча. Пропустили достаточно курьёзный гол. Там была голевая ситуация, но гол всё же вышел курьёзным. После этого играла уже другая команда. Значит, дело в нас, дело в тренере, поэтому вину беру на себя», — приводит слова специалиста официальный сайт челябинской команды.

«Витязь» уступил «Трактору», потерпев третье поражение подряд
Источник: Официальный сайт ХК "Трактор" Сообщить об ошибке
Теги
ХК Витязь ХК Трактор Валерий Белов
Новости. Хоккей
12 октября 2017, четверг
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