«Тампа» — «Питтсбург»: Хедман забросил шайбу за 0,1 секунды до конца периода

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман в матче с «Питтсбург Пингвинз» забросил шайбу за 0,1 секунды до окончания периода.

В концовке первого игрового отрезка «молнии» получили большинство, которое было реализовано, когда на часах почти не оставалось времени. Никита Кучеров отдал передачу на синюю линию Хедману. Первый бросок шведского защитника заблокировали, а вторым он поразил ворота, сделав счёт 2:1. «Тампа» одержала итоговую победу со счётом 5:4.

«Тампа» выиграла у «Питтсбурга», в активе Кучерова гол и передача

Видео гола Хедмана можно посмотреть также в официальном «твиттере» НХЛ.