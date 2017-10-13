Андрей Свечников вышел на первое место в списке бомбардиров и снайперов OHL

Нападающий «Бэрри Кольтс» Андрей Свечников вышел в лидеры гонки снайперов и бомбардиров хоккейной лиги Онтарио. В матче с «Эри Оттерз» он набрал 4 (2+2) балла за результативность и обошёл в гонке форварда «Су Сен Мари» Бориса Катчука, у которого в активе 13 (9+4) очков. Свечников провёл 10 матчей, в которых забросил 10 шайб и отдал четыре результативные передачи.

Его партнёр по команде нападающий Алексей Липанов набрал 13 (3+10) очков и занимает четвёртое место среди бомбардиров лиги и второе — среди ассистентов.