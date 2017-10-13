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Йео: после первого гола игроки «Блюз» уничтожили себя

13 октября 2017, пятница. 16:00 Хоккей

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Майк Йео прокомментировал поражение от «Флориды Пантерз» (2:5) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. «Блюзмены» прервали свою четырёхматчевую победную серию, в первый раз проиграв в текущем сезоне. Российский нападающий Владимир Тарасенко набрал пять очков в пяти матчах.

«Флорида» нанесла «Сент-Луису» первое поражение в сезоне

«В нашей игре были хорошие отрезки до того момента, как мы забили первый гол. После этого мы проделали отличную работу по уничтожению самих себя. Соперник сыграл здорово. Мы знали, что должны сыграть мощно и умно, но не сделали этого», — цитирует Йео официальный сайт НХЛ.

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Источник: NHL Сообщить об ошибке
Теги
Сент-Луис Блюз Флорида Пантерз
Новости. Хоккей
13 октября 2017, пятница
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