Первый канал получил предложение от ФХР по показу домашнего этапа Евротура

Генеральный продюсер Первого канала Александр Файфман сообщил, что канал получил предложение от ФХР по трансляции домашнего этапа Евротура.

Спорт на Первом — давай, до свидания? Почему Первый канал отказался от трансляции хоккейного Кубка Первого канала. И не повлиял ли на это решение «Матч ТВ».

«Мы получили предложение от ФХР, но календарь сложный из-за нового формата турнира, так что пока мы на стадии обсуждения. Будет ли соревнование носить название Первого канала? Если мы его покажем, наверное. Но это не наш вопрос, спросите у федерации», — цитирует Файфмана ТАСС.

В 2016 году Первый канал отказался показывать два матча сборной России на Кубке Первого канала, назвав причиной низкие рейтинги трансляции. В 2017 году в Евротуре будут участвовать не четыре, а шесть сборных. Помимо России, Швеции, Финляндии и Чехии в Евротуре в олимпийский сезон сыграют Канада и Швейцария. Соревнования пройдут с 13 по 17 декабря на московской арене «ВТБ Ледовый дворец».

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