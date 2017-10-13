Уилсон: теперь буду больше думать перед хитами, чтобы они точно были чистыми

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон заявил, что будет внимательнее относиться к силовым приёмам, которые он совершает. На «предсезонке» форвард получил две дисквалификации. Одну он отбыл во время выставочных матчей, а из-за второй был вынужден пропустить первые четыре матча сезона.

«Если рассматривать мои силовые приёмы за последние четыре сезона покадрово, нельзя найти в них что-то неправильное. Это хиты как по учебнику, в корпус, даже если смотреть в замедленном повторе. Надо доверять себе. Это такая быстрая игра.



Но знаете что, оказаться вне состава из-за дисквалификации – не очень хорошее чувство. Возможно, когда я соберусь проводить силовой приём, то получше подумаю и удостоверюсь на 100%, что он будет чистым, что игрок соперника будет в нормальном положении после удара, буду принимать во внимание все эти вещи», — цитирует Уилсона Washington Post.