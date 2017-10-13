Защитник московского «Динамо» Хиетанен выбыл до 19 октября из-за травмы

Московское «Динамо» перевело защитника Юусо Хиетанена в список травмированных до 19 октября, сообщается на официальном сайте КХЛ.

32-летний хоккеист в текущем регулярном чемпионате принял участие в 21 матче, в которых забросил одну шайбу и сделал шесть голевых передач при показателе полезности «+4». В последнем матче с «Ак Барсом», который состоялся 11 октября, Хиетанен провёл на льду более 24 минут.

Бело-голубые 13 октября проведут матч ХК «Сочи», встреча состоится в Москве, начало — в 19:30 мск.