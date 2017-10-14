Нападающий Артемий Панарин забросил свою первую шайбу за «Коламбус Блю Джекетс».

Гол Панарина и 37 сейвов Бобровского помогли «Блю Джекетс» обыграть «Рейнджерс»

В третьем периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» россиянин получил шайбу в своей зоне, прошёл центр площадки, обыграл двух соперников и нанёс бросок по воротам Хенрика Лундквиста. Его шайба стала победной, «Коламбус» выиграл со счётом 3:1.

Панарин перешёл в «Коламбус» из «Чикаго Блэкхоукс» летом 2017 года в результате обмена на Брэндона Саада.

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