Маккиннон получил травму глаза в матче с «Анахаймом»

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон получил травму глаза в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс».

В первом периоде нападающий соперника Дерек Грант попал высоко поднятой клюшкой Маккиннону в глаз, после чего форвард «лавин» был вынужден покинуть площадку и не смог продолжить матч. У него на лице была кровь. Нарушение осталось незамеченным судьями, «Колорадо» одержало итоговую победу со счётом 3:1.

В четырёх матчах текущего сезона на счету Маккиннона четыре передачи.

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