Евсеенков: тренеры предупреждали, что Рига — сильная команда, недооценки не было

Защитник череповецкой «Северстали» Александр Евсеенков подвёл итоги после победы над рижским «Динамо» (3:1).



«Матч оставил приятные впечатления. Самое главное, что взяли три очки. Была ли недооценка соперника? Ни в коем случае. Нас тренеры предупреждали, и мы сами знаем, что Рига – очень сильная команда. Они не один год играют вместе. И никакой недооценки не было, тем более мы разбираем игру соперника. Вышли в полной боевой готовности.



Спасибо большое болельщикам за поддержку. Нам очень приятно. Вы — наш шестой игрок и приходите ещё больше, мы чувствуем ту энергетику, которую вы приносите», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

Посмотреть видео можно на официальном канале «Северстали» в YouTube.