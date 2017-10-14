Мартемьянов: «Амур» стойко отбивался и взял необходимые очки

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов оценил игру с «Авангардом» (1:0).



«В первую очередь хочу пожелать Николаю Лемтюгову скорейшего выздоровления. Я с ним работал, хороший парень и хоккеист.



Если говорить об игре, благодарен команде за самоотверженность, хочу поздравить нашего вратаря с первым «сухарём» в сезоне — очень много работы проделал. По содержанию игра была ниже среднего, не получилось многое из запланированного и в атаке, и в оборонительных действиях. Будем разбираться, в чём причина. «Авангард», конечно, доминировал, но мы стойко отбивались и взяли очки, которые нам очень нужны.



Рассказова планируем использовать в центре второго звена, думаю, он ещё не раскрыл весь свой потенциал, у него всё впереди. Мы довольны этим приобретением. На Бывальцева и Ли может начаться «охота» со стороны топ-клубов? Ничего не могу сделать с этим, руководство будет решать, оставлять их или нет. Однозначно, парни прогрессируют, очень уверенно играют, и сегодня воспользовались своим шансом», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Авангард» проиграл «Амуру», Метсола отразил 36 бросков