Ли: «Амур» отбивался весь матч, но Метсола был великолепен

Нападающий «Амура» Олег Ли прокомментировал встречу с «Авангардом» (1:0).



«Тяжело сегодня было, хороший соперник. Честно, Метсола сыграл просто великолепно, подтащил нас. В моменте со своим голом подумал, что вратарь соперника будет клюшку вытаскивать и шайба между ногами пройдёт. Слава богу, получилось.



Тренеры нам всегда говорят играть дисциплинированно, просто иногда эмоции перехлёстывают, но сегодня более-менее получилось. Очень сильно изматывает, когда отбиваешься весь матч, в атаке играть намного приятнее, меньше устаёшь. Но такова игра, главное, взяли три очка. Думаю, это стечение обстоятельств, что удаются матчи с топ-клубами, стараемся настраиваться на всех одинаково, но не всегда получается», — передаёт слова Ли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Авангард» проиграл «Амуру», Метсола отразил 36 бросков