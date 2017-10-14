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Кугрышев: «Авангард» всю игру откатал в чужой зоне, но не реализовал моменты

14 октября 2017, суббота. 17:30 Хоккей

Нападающий «Авангарда» Дмитрий Кугрышев подвёл итоги встречи с «Амуром» (0:1).

«Всё банально – сегодня не получилось забить. Мы провели три периода в одной зоне, пропустили одну контратаку, с которой «Амур» забил. Сейчас все команды стараются обороняться всей пятёркой, повторюсь, моменты были даже не стопроцентные, а «ещёбольшепроцентные».

Лично я не забил, о чём тут говорить, нужно забивать. Мы очень расстроены, не должны так играть, тем более дома. Всю игру нужно проводить так, как последние 10-15 минут, в таком ритме, хотя всю игру откатали в чужой зоне. Ещё много игр, сделаем выводы, будем исправляться», — передаёт слова Кугрышева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Авангард ХК Амур Дмитрий Кугрышев
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