Кошелев: Скабелка просил бросать Метсоле верхом, мы не выполнили установку

Нападающий «Авангарда» Семён Кошелев прокомментировал встречу с «Амуром» (0:1).



«Хорошо провели второй и третий периоды, много бросали по воротам. В этом плане не выполнили установку тренера, который просил бросать верхом, так как Метсола хорошо играет низом. Потому и не смогли забить. В первом периоде была вязкая игра, в основном в средней зоне, мало играли с шайбой.



Конечно, на «Адмирал» будет особый настрой. Нам надо исправляться перед своими болельщиками, будем готовиться, завтра посмотрим видео про них, знаем, что они две игры выиграли. Хороший соперник приезжает, настрой будет соответствующий», — передаёт слова Кошелева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Авангард» проиграл «Амуру», Метсола отразил 36 бросков