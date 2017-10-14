Защитник «Вашингтона» Нисканен пропустит около трёх недель

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Мэтт Нисканен получил повреждение во втором периоде матча с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:2). Как сообщает североамериканский журналист Изабель Хуршудян, хоккеист внесён в список травмированных на 24 дня и таким образом пропустит как минимум десять матчей «столичных».



30-летний Нисканен принял участие в пяти играх текущего сезона, записав на свой счёт одну результативную передачу при показателе полезности "+1" и 8 минутах штрафного времени.



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