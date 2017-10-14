Стиллман: «Адмиралу» есть над чем работать, но мы выиграли, значит, всё хорошо

Исполняющий обязанности главного тренера «Адмирала» Фредрик Стиллман прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Югрой» со счётом 3:1.



«В нашу копилку мы заработали три очка. Это и было главной целью. Конечно, победе мы рады. Но в матче не всё давалось гладко. Игра была сложной и напряжённой. Команде ещё есть над чем работать. Но пока что мы выиграли, следовательно, всё идёт хорошо», — приводятся слова Стиллмана на официальном сайте «Югры».

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Видео пресс-конференции можно посмотреть также на официальном канале «Югры» в YouTube.