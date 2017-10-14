Форвард «Ванкувера» Бурмистров сыграет с «Калгари», Эдлер выбыл на 4-6 недель

Нападающий Александр Бурмистров вернулся в состав «Ванкувер Кэнакс» и сыграет в матче с «Калгари Флэймз», который состоится в ночь с 14 на 15 октября мск. Кроме того, форвард Александр Эдлер из-за растяжения связки колена пропустит от четырёх до шести недель. Об этом сообщается в официальном «твиттере» клуба.



Бурмистров пропускал предыдущий матч, в этом регулярном чемпионате он провёл две игры и не набрал очков, заработав показатель полезности «-1». Эдлер в трёх матчах отметился голевой передачей.



Тренер «Кэнакс»: мне нравится игра Бурмистрова. Но кто-то должен сидеть в запасе