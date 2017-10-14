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Бэбкок: Зайцев освоился в НХЛ, а в первом сезоне новичков немного парализует

14 октября 2017, суббота. 22:30 Хоккей

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок считает, что прогресс защитника Никиты Зайцева в этом сезоне связан с тем, что он освоился в лиге. В 82 матчах в дебютном сезоне россиянин набрал 36 (4+32) очков при показателе полезности «-22», в четырёх играх стартовавшего чемпионата он забил два гола и сделал три передачи при показателе полезности «+7».

«Прогресс Зайцева в этом сезоне связан с тем, что его английский стал лучше, он освоился, понимает, где надо стоять, как играть. Его не сбивает с толку тот объём информации, который даёт тренер на первых порах. То же самое сейчас испытывают другие новички, это немного парализует тебя, ты не играешь так хорошо, как можешь.

Это тяжёлая лига. Молодые ребята попадают сюда, когда они ещё не готовы, и довольно быстро они перестают кому-либо нравиться. Но для этого нет причин. Не их вина в том, что вы действовали слишком поспешно», — сказал Бэбкок в эфире Sportsnet.

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Источник: sportsnet.ca Сообщить об ошибке
Теги
Торонто Мэйпл Лифс Майк Бэбкок Никита Зайцев
Новости. Хоккей
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