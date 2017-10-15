«Бостон» не будет менять Хару, предложит контракт в конце сезона

Клуб Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» не собирается расставаться с защитником Зденой Харой и не будет его обменивать. «Брюинз» предложат 40-летнему словацкому игроку новый контракт в конце текущего сезона. Об этом информирует Sportsnet.

Предстоящий сезон у Хары – последний по семилетнему контракту на $ 45,5 млн. В сезоне-2016/17 игрок провёл в общей сложности 87 матчей в Национальной хоккейной лиге за американскую команду, отметился в них 11 заброшенными шайбами и 21 голевой передачей.