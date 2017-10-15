Панюков: в USHL очень быстрый и силовой хоккей

Экс-нападающий «Барыса» Кирилл Панюков, выступающий в USHL за «Су-Фолс Стэмпид», рассказал о своей новой команде.



«Встретили отлично. Ехать от аэропорта до места, где мы живём и играем, около четырёх часов. В целом я чувствую себя отлично. Разместился я в семье. В этой лиге такие правила: все, кто приезжие, живут в семьях, здесь так принято. У меня замечательные условия и хорошая семья. Город Су-Фолс, штат Южная Дакота, небольшой, мне показали центр и пару достопримечательностей. Здесь есть большие парки для отдыха и спорта. Уютно и красиво, мне здесь нравится.



Тренировочный процесс очень интересный и разнообразный. Также перед началом сезона были тесты в зале. Тренерский штаб искал сочетания, поэтому часто меняли звенья. Перед стартом сезона мы тренировались на запасной арене, но ближе к играм переехали на основную. Она большая и вмещает 10 000 зрителей. Всё очень удобно, и мне нравится здесь. Артём Иванюженков, он с Подольска играл в системе Витязя, очень помогает мне во всём и знает английский. У меня элементарный уровень знания языка. Но всё впереди, я учусь.



Сыграл четыре из пяти товарищеских игр. Шла ротация состава, просматривали всех игроков. Впечатления хорошие, очень быстрый и силовой хоккей. Очень хороший уровень подготовки игроков в командах.



Слежу за играми «Барыса», когда есть время. Сами понимаете, разные часовые пояса. Кстати, хочу поздравить Кирилла Полохова с заброшенной шайбой в ворота СКА, молодец, пусть в том же духе продолжает», — цитирует игрока «шайба.kz».

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