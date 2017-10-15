Кроуфорд: с «Нэшвиллом» всегда тяжело играть

Вратарь «Чикаго Блэкхоукс» Кори Кроуфорд прокомментировал победу над «Нэшвилл Предаторз» (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В прошлом сезоне в плей-офф «Чикаго» уступил «Нэшвиллу» 0-4 в серии.

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«Это большая победа для нас. Это классно — победить их после произошедшего в прошлом сезоне. Сейчас новый сезон, и победа очень важна, а также набранные очки. С этой командой всегда тяжело играть», — передаёт слова голкипера американской команды официальный сайт Национальной хоккейной лиги.