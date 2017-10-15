СКА — «Ак Барс»: Голубев заменит Азеведу, в состав вернулся Мусин

СКА и «Ак Барс» назвали составы матча регулярного чемпионата КХЛ, который пройдёт в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева. Начало матча — в 17:00 мск. В составе казанской команды нападающего Джастина Азеведу, получившего травму в матче с «Локомотивом», заменит Денис Голубев, в состав вернулся Дамир Мусин.

СКА

Коскинен (Шестёркин);

Войнов — Гавриков, Ковальчук — Дацюк — Плотников;

Хафизуллин — Херсли, Широков — Коскиранта — Карпов;

Зубарев — Зуб, Гусев — Калинин — Барабанов;

Рыков, Алтыбармакян, Тихонов — Каблуков — Кетов.



«Ак Барс»:

Гарипов (Билялов);

Сидоров — Мусин, Лукоянов — Свитов — Архипов;

Токранов — Охтамаа, Галиев — Ткачёв — Клинкхаммер;

Марков — Яруллин, Секач — Ландер — Голубев;

Батыршин, Кара, Глинкин — Малыхин — Глухов.