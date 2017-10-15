СКА — «Ак Барс»: Голубев заменит Азеведу, в состав вернулся Мусин

СКА и «Ак Барс» назвали составы матча регулярного чемпионата КХЛ, который пройдёт в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева. Начало матча — в 17:00 мск. В составе казанской команды нападающего Джастина Азеведу, получившего травму в матче с «Локомотивом», заменит Денис Голубев, в состав вернулся Дамир Мусин.
СКА
Коскинен (Шестёркин);
Войнов — Гавриков, Ковальчук — Дацюк — Плотников;
Хафизуллин — Херсли, Широков — Коскиранта — Карпов;
Зубарев — Зуб, Гусев — Калинин — Барабанов;
Рыков, Алтыбармакян, Тихонов — Каблуков — Кетов.
«Ак Барс»:
Гарипов (Билялов);
Сидоров — Мусин, Лукоянов — Свитов — Архипов;
Токранов — Охтамаа, Галиев — Ткачёв — Клинкхаммер;
Марков — Яруллин, Секач — Ландер — Голубев;
Батыршин, Кара, Глинкин — Малыхин — Глухов.