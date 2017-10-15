«Йокерит» забил «Салавату» два гола в течение восьми секунд

В конце второго периода матча регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» — «Салават Юлаев» финская команда сумела забить два гола за восемь секунд.

Это произошло на 39-й минуте встречи. На отметке в 38.03 Брайан О'Нилл вывел финнов вперёд. Затем со стороны уфимской команды последовали двухминутные штрафы форварда Владимира Бобылёва и вратаря Бена Скривенса. Со стороны «Йокерита» две минуты получил Ээли Толванен. На отметке в 38.11 Петер Регин отличился в большинстве.

В матче подошёл к концу второй период, «Йокерит» ведёт со счётом 2:0.

Также видео доступно на официальном сайте КХЛ.

Также видео доступно на официальном сайте КХЛ.