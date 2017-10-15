Сухая серия «Йокерита» составляет более трёх матчей, в воротах Запольски

«Йокерит» взял верх над «Салаватом Юлаевым» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 2:0. Финны выиграли 14-й матч кряду и продолжили рекордную клубную серию побед. К тому же это третья подряд сухая победа «Йокерита».

«Йокерит» одолел «Салават Юлаев» и продолжил свою рекордную победную серию

В последний раз «Йокерит» пропускал 8 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (3:1) — на отметке в 45.14.

Таким образом, сухая серия «Йокерита» составляет более трёх матчей, а именно — 194 минуты 46 секунд. Во всех матчах в воротах финской команды играл Райан Запольски.