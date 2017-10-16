Вестерлунд — о возможном возвращении в «Йокерит»: эти двери не закрыты

Главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд признался, что не исключает возможности возвращения в «Йокерит». Финский специалист уже два раза возвращался в «Йокерит» — он тренировал команду с 1999 по 2001 год, затем в сезоне-2011/12, а также с 2014 по 2016 год.

«Контракты нашего тренерского штаба рассчитаны по системе «1+1». Это значит, что обе стороны могут после первого сезона оценить, насколько они довольны сотрудничеством.

Возможно ли моё возвращение в «Йокерит»? Эти двери не закрыты. Однажды у меня уже была возможность продолжить работу с «Йокеритом», я провёл с командой два отличных года в КХЛ. Это время прошло, и я в этом возрасте решил поискать новых впечатлений.

Действительно, федерация хоккея Финляндии связывалась со мной после того, как стало известно, что Марьямяки покинет пост главного тренера сборной, но из-за контракта в Уфе я был в плохой ситуации. Ялонен – отличный выбор для национальной команды», — цитирует Вестерлунда Ilta Sanomat.