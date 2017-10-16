Быков: Шипачёв был так голоден до результата, что забил в первом матче в НХЛ

Бывший главный тренер сборной России, двукратный обладатель кубка Гагарина Вячеслав Быков прокомментировал дебют Вадима Шипачёва за «Вегас Голден Найтс» в матче с «Бостон Брюинз» (3:1). Быков работал с Шипачёвым в СКА в сезоне-2014/15.

Шип в клетке. Новичок «Вегаса» забил, но попал к тренеру-мучителю А ещё он выиграл все вбрасывания. Почти.

«Вадим сам давно ждал этого момента. Вот это желание попасть в клуб НХЛ и постараться в нём заявить о себе дало свои плоды. Думаю, он был так голоден до результата, что и сыграл хорошо в первом матче. Ситуация с отправкой Шипачёва в АХЛ — это школа НХЛ, не всем дают возможность сразу же сыграть за клуб, это своего рода была проверка на вшивость. К тому же «Вегас» хотел дать игроку немного адаптироваться. Но, конечно, непросто ждать, непросто терпеть, но Вадим — это тот человек, который умеет оценивать ситуацию и использовать её на своё благо.

Шипачёв сыграл всего 10 минут? Это пока только первый матч, в дальнейшем он будет выполнять в команде ту роль, на которую его пригласили. Просто нужно время. То, что он забил гол, — показатель того, что Вадим готов играть в НХЛ. Придёт время, когда ему дадут возможность играть больше, в том числе и в большинстве.

Можно ли в 30 лет прибавить в игре на вбрасываниях? Всё зависит от человека, если он ищет, как можно реализовать свой потенциал и развиваться, то он всегда будет прогрессировать. А Шипачёв один из таких людей, он всё время ищет, как улучшить свою игру. Удачи Вадиму в НХЛ, у него всё получится!», — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.

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