Сан-Луи: у нас с Кучеровым много общего, и он понимает, что играет со Стэмкосом

Известный в прошлом нападающий Мартен Сан-Луи поделился мнением об игре нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова.



«У нас много общего. Кучеров очень хорошо действует на правом фланге, он хитёр и понимает, что играет со Стэмкосом. Он всегда знает, где находится его партнёр.



Кучеров понимает, что должен помочь „Стэммеру“, когда он входит в зону. У него есть три-четыре секунды, чтобы сыграть определённым образом и отдать пас на Стэмкоса. Он великолепно чувствует игру и знает, где находятся его партнёры. Я считаю, что это было и моей сильной стороной. Он подходит Стэмкосу», — цитирует Сан-Луи официальный сайт лиги.

Стэмкос: игра с Кучеровым ближе всего к той химии, которая была у нас с Сан-Луи