Михеев: «Авангарду» трудно даются голы в последних играх

Нападающий «Авангарда» Илья Михеев оценил встречу с «Адмиралом» (3:2).



«Тяжёлый матч, даже на уровне плей-офф, вспоминая прошлый сезон. Трудно голы нам даются в последних играх, нужно было забить, хоть «закопать», хоть с броска, завести шайбу в ворота. В третьем периоде «Адмирал» начал больше прессинговать, забрасывать шайбу в зону, да и мы немного «поднаелись», во втором отрезке хороший темп задали и где-то подсели.



Прошлую игру нам говорили бросать верхом, но мы Метсоле всё пузо обстреляли, сегодня нужно было просто бросать как можно больше. Для нас важный психологический момент, что удалось взять такую тяжёлую игру, потому что много очков потеряли в домашней серии. Много омичей в «Адмирале»? Для нас это было непринципиально», — передаёт слова Михеева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Дубль Михеева помог «Авангарду» взять верх над «Адмиралом»