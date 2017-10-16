Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Михеев: «Авангарду» трудно даются голы в последних играх

16 октября 2017, понедельник. 19:21 Хоккей

Нападающий «Авангарда» Илья Михеев оценил встречу с «Адмиралом» (3:2).

«Тяжёлый матч, даже на уровне плей-офф, вспоминая прошлый сезон. Трудно голы нам даются в последних играх, нужно было забить, хоть «закопать», хоть с броска, завести шайбу в ворота. В третьем периоде «Адмирал» начал больше прессинговать, забрасывать шайбу в зону, да и мы немного «поднаелись», во втором отрезке хороший темп задали и где-то подсели.

Прошлую игру нам говорили бросать верхом, но мы Метсоле всё пузо обстреляли, сегодня нужно было просто бросать как можно больше. Для нас важный психологический момент, что удалось взять такую тяжёлую игру, потому что много очков потеряли в домашней серии. Много омичей в «Адмирале»? Для нас это было непринципиально», — передаёт слова Михеева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Дубль Михеева помог «Авангарду» взять верх над «Адмиралом»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Авангард ХК Адмирал
Новости. Хоккей
16 октября 2017, понедельник
20:38 Владимир Крикунов рассказал о состоянии травмированных игроков «Автомобилиста»
20:28 Емелин: так называемое первое звено «Югры» выпало, его сегодня не было
20:25 Крикунов: надеялись, что молодые заведут «Автомобилист», но ничего не получилось
20:21 «Лада» одолела «Витязь», команда Валерия Белова уступила в пятом матче кряду
20:01 Михнов: тяжело было в эмоциональном плане, но «Автомобилист» боролся до конца
19:55 Элерс, Мэттьюс и Бекстрём стали лучшими игроками недели в НХЛ
19:41 «Металлург» переиграл «Слован», Пивцакин оформил дубль
19:29 «Автомобилист» взял верх над «Югрой» в овертайме благодаря голу Гареева
19:23 Коньков: подумали, что можем играть в хоккей. Нам показали, где мы находимся
19:21 Михеев: «Авангарду» трудно даются голы в последних играх
19:17 Скабелка — о переходе Чудинова: он улучшит игру «Авангарда» в большинстве
19:13 ЦСКА обыграл «Трактор», продлив свою победную серию до восьми матчей
19:10 Скабелка: у «Авангарда» такой график, что сложно доставать эмоции на каждую игру
19:00 Стиллман: мне важно было поднять боевой дух игроков «Адмирала»
18:58 Кравчук: «Куньлунь» изменил подход к выездным играм, уделяем внимание тактике
18:52 П. Зубов: «Сибирь» вышла с миленькими личиками, а в хоккее играют наглые морды
18:49 «Амур» переиграл «Барыс», выиграв четвёртую встречу подряд
18:26 Вольски: победа над «Сибирью» была важнейшей с точки зрения борьбы за плей-офф
18:24 Дубль Михеева помог «Авангарду» взять верх над «Адмиралом»
18:17 Сан-Луи: у нас с Кучеровым много общего, и он понимает, что играет со Стэмкосом
18:00 Андрей Локтионов может перейти в «Локомотив»
17:51 «Сибирь» ни разу не забила «Куньлуню», потерпев четвёртое поражение подряд
17:42 «Монреаль» расторг контракт с защитником Марком Штрайтом
17:30 Тренер Макдэвида по катанию: Коннор может увеличить свою скорость до 43 км/ч
17:08 Стэмкос: игра с Кучеровым ближе всего к той химии, которая была у нас с Сан-Луи
16:52 Сейв Метсолы в матче с «Авангардом» — лучший на прошедшей неделе в КХЛ
16:33 Игроки «Тампы» поучаствовали в тренировочной перестрелке на занятии полиции
16:05 Защитник Роман Граборенко перешёл из «Нефтехимика» в «Куньлунь»
15:28 Гол Дацюка в матче с «Салаватом» — лучший на прошедшей неделе в КХЛ
15:16 Михаил Сергачёв получил чемпионский перстень за победу в Мемориальном кубке
14:50 Алексеев и Сигарёв не сыграют за «Сибирь» с «Куньлунем» по спортивным причинам
14:44 Контракт нападающего «Автомобилиста» Симакова стал двусторонним
14:00 Сколько очков наберёт за сезон в НХЛ Вадим Шипачёв?
13:56 Чудинов присоединится к «Авангарду» в Москве перед матчем со «Спартаком»
13:37 Девять команд дивизиона «40+» сыграют в Ночной лиге в Самарской области
13:27 Кузьмин: если «Салават» будет одной семьёй в матче с «Динамо» — всё получится
13:20 «Югра» подписала контракт с защитником Виклундом до конца сезона
13:00 Представлен логотип «Русской классики»—2018, которая пройдёт в Кургане
12:53 «Авангард» объявил о начале сотрудничества с Ночной лигой
12:45 Быков: Шипачёв был так голоден до результата, что забил в первом же матче в НХЛ
12:39 Болельщицы «Торпедо» выиграли конкурс рисунков на асфальте, проводимый КХЛ
12:24 Запольски, Рафиков, Ткачёв и Шарангович — лучшие игроки недели в КХЛ
11:56 Даугавиньш: проблема латвийского хоккея в отсутствии «инстинкта убийцы»
11:18 Вестерлунд — о возможном возвращении в «Йокерит»: эти двери не закрыты
10:54 Форвард Сундстрём вернётся в состав «Авангарда» в начале декабря
Все новости RSS
Партнерский контент