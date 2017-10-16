Емелин: так называемое первое звено «Югры» выпало, его сегодня не было

Главный тренер «Югры» Анатолий Емелин прокомментировал поражение в матче с «Автомобилистом» со счётом 2:3 ОТ.



«Нам не хватило силенок на концовку, наше так называемое первое звено сегодня выпало, его не было. А остальные ребята трудились, старались. Я всем сразу говорил, что мы сейчас работаем над обороной, пока не всё получается, как сегодня, например.



«Югра» лидирует по количеству штрафов за нарушение численного состава? Игровая дисциплина, неправильные смены. Один еле уходит с поля, другой рано выбегает, вот и всё. Новичок Тобиас Виклунд уже завтра приедет в Ханты-Мансийск», — передаёт слова Емелина корреспондент «Чемпионата» Олег Поляков.

«Автомобилист» взял верх над «Югрой» в овертайме благодаря голу Гареева