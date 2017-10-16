Владимир Крикунов рассказал о состоянии травмированных игроков «Автомобилиста»

Главный тренер екатеринбургского «Автомобилиста» Владимир Крикунов рассказал о состоянии травмированных игроков после победы в матче с ханты-мансийской «Югрой» (3:2 ОТ).



«Кто из травмированных поедет на выезд? Голышев точно нет. Крикунов поедет, где-то к середине серии будет готов. А может, просто хочет съездить в Сочи. Надеюсь, едет играть. Ещё и Мегалинский сегодня выпал», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Олег Поляков.



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