Капустин: Харпер очень удачно вписался в наше звено с Никитой Филатовым

Нападающий «Лады» Кирилл Капустин прокомментировал победу в матче с “Витязем” со счетом 3:1.



«Как обычно, готовились к матчу, разбирали соперника, тренер говорил больше бросать в определенных моментах. В моменте с заброшенной шайбой отдал передачу Харперу на входе в зону, а дальше действовал интуитивно, не стал бежать вперед под передачу, и в итоге шайба после броска Шейна удачно отскочила мне на клюшку. Харпер очень удачно вписался в наше звено с Никитой Филатовым. Шейн — хороший нападающий, быстрый, он, определённо, добавит агрессии и остроты в атаке,”- передаёт слова Капустина корреспондент “Чемпионата” Сергей Ляховский.

«Лада» одолела «Витязь», команда Валерия Белова уступила в пятом матче кряду