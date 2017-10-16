Защитник «Оттавы» Эрик Карлссон восстановился и сыграет с «Ванкувером»

Защитник «Оттавы Сенаторз» Эрик Карлссон восстановился после операции на ноге, сообщает Sportsnet. 27-летний хоккеист не сыграл ещё ни одного матча в нынешнем сезоне.



Карлссон вернётся на лёд в ближайшем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» 18 октября, сообщил главный тренер «сенаторов» Ги Буше.



В прошлом регулярном чемпионате Карлссон принял участие в 77 матчах, записав на свой счёт 71 (17+54) результативный балл при показателе полезности "+10".



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Кто и откуда играет в НХЛ? 348 канадцев и 31 россиянин В лучшей лиге мира нашлось место даже австралийцу.