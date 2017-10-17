Гол с разворота Овечкина, силовой Радулова и другие моменты недели НХЛ в слоу-мо

НХЛ представила подборку лучших моментов прошедшей игровой недели в режиме съёмки супер слоу-мо.

Русская неделя в Северной Америке: Варламов и Василевский играют на «Везину» Как играли российские хоккеисты на прошлой неделе: от юниорских лиг до НХЛ.

В видео попали мощный силовой приём Александра Радулова в матче с «Вегас Голден Найтс», шайба Никиты Кучерова с неудобной руки в игре с «Вашингтон Кэпиталз», первый гол Патрика Марло в составе «Торонто Мэйпл Лифс», шайба с разворота Александра Овечкина в матче с «Монреаль Канадиенс», гол в падении Джеймса Нила в матче с «Даллас Старз» и другие моменты.

Видео можно посмотреть также на канале НХЛ в YouTube.