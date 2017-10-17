Лукоянов: матч с «Йокеритом» — это как ещё одна игра со СКА

Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов сравнил предстоящую встречу с «Йокеритом» с матчем со СКА. Казанцы нанесли питерским «армейцам» второе поражение в сезоне, обыграв их со счётом 3:2 ОТ. Матч «Йокерит» — «Ак Барс» пройдёт в Хельсинки, начало — в 18:30 мск.

«Настроиться на игру со СКА очень старались. Лично я ждал эту игру целый месяц. У СКА всегда была сильная команда, на сегодня это один из лидеров нашего чемпионата, и мы их обыграли. У нас был особый настрой после поражения в Ярославле. Нам очень сильно не хватало Джастина Азеведу, который получил травму. Из-за его отсутствия у нас несколько менее острым стало большинство. Азеведу приносит большую пользу. Хотелось не пропустить в меньшинстве, и в целом мы с этой задачей справились. Конечно, пропустили, но не позволили создать много. Вообще, даже при счёте 1:2 я был уверен, что мы отыграемся, момент у нас будет. СКА не очень любит играть в обороне. Мы выцарапывали шайбу, шли в единоборства – в этом был наш ключ к успеху.



Игра с «Йокеритом», можно сказать, вторая игра со СКА. Такое же сильное большинство, быстрая команда. Финны играют слаженно. Думаю, будет такой же матч. Надо нам сыграть так же: меньше удаляться — самое главное. Пока это наш минус», — цитирует Лукоянова пресс-служба клуба.