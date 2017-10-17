В. Ткачёв: звание лучшего форварда недели — для меня бессмысленная информация

Нападающий казанского «Ак Барса» Владимир Ткачёв прокомментировал тот факт, что он признан лучшим форвардом недели в КХЛ.



«Звание лучшего форварда недели? Я проснулся, вообще не смотрел Интернет, умылся и пошёл завтракать. Обо всём этом мне рассказал Альберт Яруллин. Это абсолютно бессмысленная для меня информация, которая ничего не определяет.



Повышение интереса прессы? Я отношусь к этому как к части моей работы. Был бы у меня выбор давать интервью или нет, был бы другой разговор. А так, это часть моей работы, и я обязан её выполнять», — приводит слова Ткачёва официальный сайт «Ак Барса».

Запольски, Рафиков, Ткачёв и Шарангович — лучшие игроки недели в КХЛ