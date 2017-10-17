«Йокерит» обыграл «Ак Барс», продлив свою победную серию до 15 матчей

Финский «Йокерит» на домашней арене взял верх над казанским «Ак Барсом», встреча завершилась со счётом 3:1. «Шуты» вновь обновили свой рекорд, одержав 15-ю победу в чемпионате подряд. Казанский клуб набрал в выездной серии 6 очков из 15 возможных.



В составе команды Юкки Ялонена заброшенными шайбами сумели отметиться Мэттью Гилрой, Антти Пильстрём и Марко Анттила. Единственный гол гостей записал на свой счёт Иржи Секач.

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