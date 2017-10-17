Кадри: если Овечкин забьёт 35 голов, сезон для него будет неудачным. Это безумие

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Назем Кадри поделился впечатлениями от игры российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. В текущем чемпионате Овечкин забил девять голов в первых шести играх. Всего на его счету 10 (9+1) очков.



«Кажется, если этот парень забьёт 35 голов, то сезон будет считаться для него неудачным. Это абсолютное безумие», — приводит слова Кадри в своём «твиттере» североамериканский журналист Крис Джонстон.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Русская неделя в Северной Америке: Варламов и Василевский играют на «Везину» Как играли российские хоккеисты на прошлой неделе: от юниорских лиг до НХЛ.