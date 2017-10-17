СКА взял верх над «Нефтехимиком», Тихонов оформил дубль

Петербургский СКА на домашнем льду одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком», игра закончилась со счётом 5:2. Нижнекамский клуб не может победить «армейцев» с 2012 года.



В составе команды хозяев дубль на свой счёт записал нападающий Виктор Тихонов, ещё по голу забили Ярно Коскиранта, Евгений Кетов и Сергей Калинин. Среди подопечных Андрея Назарова заброшенными шайбами отметились Александр Авцин и Ильдар Шиксатдаров.



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