Калинин: игроки СКА немного спят: много брака, мало идём на ворота

Нападающий СКА Сергей Калинин прокомментировал победу над «Нефтехимиком» со счётом 5:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Смогли дожать соперника за счёт командного духа. Сумели собраться и перестроиться в нужный момент. Хорошо, что такой матч случился. Провели хороший третий период. Надеюсь, он нам поможет в дальнейшем, потому что мы немного спим: у нас много брака, мало идём на ворота. В третьем периоде играли как надо. Не знаю, откуда сон. Так просто бывает. Может, это что-то эмоциональное: много игр — много побед. Может, где-то расплескались. Такое бывает. Хорошо, что закончили победой.



Я видел кепки в концовке, но Витя Тихонов мне сразу сказал, что я забил. Был бы рад хет-трику Тихонова, но рад и своему голу», — передаёт слова Калинина корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

СКА взял верх над «Нефтехимиком», Тихонов оформил дубль