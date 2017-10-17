И. Никулин: знали бы, почему пропускаем во втором периоде, исправили бы это

Защитник московского “Динамо” Илья Никулин подвёл итоги матча с “Салаватом Юлаевым”, в котором его команда проиграла со счётом 2:3.



«Играли на победу, сегодня был интересный матч: обоюдоострая игра и куча моментов у обеих команд, которые где-то были реализованы, а где-то — нет. Но в конце от нас удача отвернулась, мы пропустили. Меньше минуты оставалось до конца игры, не смогли отквитать одну шайбу, поэтому такой результат.



Стало ли нереализованное численное преимущество в начале третьего периода решающим моментом в матче? У нас был весь период, чтобы реализовать другие свои моменты, но, к сожалению, не удалось, поэтому такой неудовлетворительный результат в конце. Безусловно, Кутейкин и Бочаров не увидели друг друга. Если бы увидели, они бы избежали столкновения. Это хоккей, такое бывает.



Будем работать и двигаться дальше. Знали бы, почему пропускаем во втором периоде, исправили бы это. К сожалению, пока есть как есть. Будем работать”, — передаёт слова Никулина корреспондент “Чемпионата” Владислав Уткин.

«Динамо» Мск уступило «Салавату», пропустив решающий гол за минуту до конца игры