Кулаков: «Динамо» почти ничего не дало создать «Торпедо», мы выглядели свежее

Нападающий минского «Динамо» Александр Кулаков подвёл итоги встречи с нижегородским «Торпедо» (5:1).



«Мы практически ничего не дали создать сопернику, наверное, сказались их семь игр подряд на выезде. Возможно, „Торпедо“ подсело физически. Мы выглядели свежее.



Сегодня первый период мы провели удачнее, чем обычно, но все равно необходимо переламывать тенденцию неудачных стартовых третей.



Отличаемся в большинстве в третьем матче подряд, и это придает уверенности, потому начинаем играть более раскрепощённо, проходят более тонкие передачи, потому что, когда долго не отличаешься в большинстве, начинаешь упрощать игру — бросок, добивание, но это не всегда приносит успех. Сегодня здорово реализовали игру «5 на 4» за счет хорошей контратаки и удачной передачи на дальнюю штангу», — цитирует Кулакова «Страница хоккея Беларуси».

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