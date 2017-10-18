Гол и передача Бурмистрова помогли «Ванкуверу» обыграть «Оттаву»

«Ванкувер Кэнакс» одержал уверенную победу над «Оттавой Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

Результативными бросками отметились Брок Бисер (16-я минута), Александр Бурмистров (37) и Томас Ванек (56). На счету Бурмистрова также голевая передача. Голкипер «Кэнакс» Андерс Нильссон отразил 32 броска по своим воротам, оформив шат-аут.

Эта победа стала для «Ванкувера» второй при трёх поражениях. «Оттава» потерпела третье поражение при трёх победах.