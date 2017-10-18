«Коламбус» на выезде победил «Виннипег», Панарин набрал 1 очко

«Коламбус Блю Джекетс» победил «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» в Виннипеге и завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.

В составе «Коламбуса» отличились Кэм Аткинсон (21-я минута), Ник Фолиньо (31), Джек Джонсон (34), Лукаш Седлак (39) и Зак Веренски (53). За «Виннипег» голы забили Кайл Коннор (33) и Йоэль Армиа (59).

Голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский участия в матче не принимал. Нападающий Артемий Панарин отметился результативной передачей.