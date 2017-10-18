«Нью-Джерси» — «Тампа»: невероятный сейв Будая на Хишире

«Нью-Джерси Дэвилз» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 5:4 Б.



Во втором периоде при счёте 4:3 в пользу «Тампы» форвард «Дэвилз» Тейлор Холл на скорости вошёл в зону атаки, прошёл за ворота, стянул на себя двух защитников и отдал передачу на Нико Хишира, который остался один на пятачке. Первый номер драфта-2017 бросил в одно касание, но Петер Будай успел ловушкой дотянуться до шайбы и отбить её.

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Видео сейва Будая можно посмотреть также на канале НХЛ в YouTube.