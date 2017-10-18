«Витязь» объявил о переходе в команду хорватского форварда Рендулича

«Витязь» объявил о переходе в команду хорватского нападающего Борны Рендулича. Ранее финское издание Iltalehti сообщало, что он заменит в подмосковном клубе финского форварда Ессе Манкинена. Рендулич присоединится к команде 18 октября.

25-летний Рендулич в сезоне-2016/17 играл в системе «Ванкувер Кэнакс», провёл один матч в НХЛ. В 69 играх за «Ютику» в АХЛ он набрал 23 (12+11) очка. Всего в НХЛ он набрал 2 (1+1) очка в 15 играх. Сезон-2017/18 Рендулич начинал в финском клубе «Пеликанс», в 14 играх он забил пять голов и сделал три передачи.