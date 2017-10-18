Селянне: 15 побед «Йокерита» подряд — невообразимое достижение

Обладатель Кубка Стэнли, легендарный финский форвард и воспитанник «Йокерита» Теэму Селянне поделился мнением об игре родной команды в этом сезоне. «Йокерит» установил клубный рекорд, одержав 15 побед подряд.

«Это невообразимое достижение. Люди не понимают, насколько тяжело это сделать, это ошеломляюще. КХЛ – вторая по силе лига мира, и выиграть столько матчей подряд невероятно тяжело.

В моей карьере такого не было. В сезоне-2006/07 «Анахайм» в первых 16 или 17 матчах сезона ни разу не проигрывал в основное время. Хотя мы выиграли не все матчи, это всё равно была долгая и значительная серия.

«Йокерит» показывает великолепный хоккей. Команда хорошо обороняется и не даёт соперникам много забивать. Запольски показывает спокойную и уверенную игру. В атаке команды есть идея и творчество, хорошо работают спецбригады», — цитирует Селянне Iltalehti.