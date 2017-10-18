«Динамо» Р рассталось с Елисеевым и другие трансферы

КХЛ на своём официальном сайте опубликовала информацию об очередных трансферах.

«Витязь» расторг по обоюдному согласию контракт с Ессе Манкиненом. Манкинен в текущем сезоне принял участие в 16 матчах и отметился 6 (2+4) очками при показателе полезности «-2».

«Куньлунь Ред Стар» повторно поместил в список отказов защитника Бретта Белльмора. В 11 матчах сезона он не набрал очков и заработал показатель полезности «-1».

«Югра» поместила в список отказов голкипера Владислава Фокина. Хоккеист провёл в текущем сезоне 7 матчей, пропустил в них в среднем 3,98 шайбы и отразил 86,2% бросков.

Рижское «Динамо» расторгло контракт по обоюдному согласию с нападающим Николаем Елисеевым. Он провёл в текущем сезоне 12 матчей, набрав в них 1 (0+1) очко при показателе полезности «-3».