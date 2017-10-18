Кравцов: сегодня за счёт Йюнге и Щехуры забил гол «Куньлуню»

Форвард «Трактора» Виталий Кравцов поделился впечатлениями от победы над «Куньлунем» (3:2 ШБ). Хоккеист забил гол в этом матче.

«Йюнге и Щехура — большие мастера. Где-то подбадривали, говорили, как играть. Слава богу, английский понимаю. Можно сказать, сегодня за счёт них забил гол. Был на кураже. А то, что после травмы, — вчера играл за «Челмет» и, кажется, всё наверстал, что пропустил.

Влился в ритм игры быстро, был к этому готов. Сегодня была лёгкость в физике у меня. Так что я мог спокойно убежать и что-то придумать», — цитирует игрока клубное телевидение.

Видео доступно также на официальном канале «Трактора» в YouTube.